Tragédia na Zona da Mata: Lula liga para prefeita de Juiz de Fora e oferece apoio

APOIO A JF | O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou em contato com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT) nesta terça-feira (24) para oferecer apoio do governo federal para a cidade após os temporais que assolaram a Zona da Mata Mineira nesta madrugada. Com mais de uma dezena de mortes causadas pelas chuvas, a região está em estado de calamidade pública.

A prefeita gravou a ligação feita pelo presidente durante uma escala em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, em retorno para o Brasil após agenda oficial na Coreia do Sul. Ele destacou que já acionou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT-SP), e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT-AP), para pedir o empenho das pastas na mitigação dos danos causados na região.

Juiz de Fora e Ubá são as cidades mais atingidas pelas chuvas que assolaram a Zona da Mata na madrugada desta terça. As imagens das enxurradas e deslizamentos nos municípios ilustram um cenário de tragédia que, até o início desta tarde, já deixou 21 mortes confirmadas.

Fonte: Itatiaia