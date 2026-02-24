Revolta em Ubá: homens tentam furtar caixa de som em meio à tragédia das chuvas

Mesmo em meio à dor e aos prejuízos causados pelas fortes chuvas que atingem Ubá, a cidade ainda precisou enfrentar uma cena que gerou indignação.

De acordo com informações, homens tentaram furtar uma caixa de som em meio ao cenário de destruição e sofrimento vivido por diversas famílias. A ação foi rapidamente percebida e a Polícia Militar foi acionada, conseguindo agir com agilidade e impedir que o objeto fosse levado.

O caso aumentou a revolta da população, que enfrenta um dos momentos mais difíceis dos últimos anos, com registros de alagamentos, prejuízos materiais e famílias desalojadas.

Em um período em que o município precisa de união, solidariedade e empatia, atitudes como essa reforçam a importância da atuação das forças de segurança e da colaboração da comunidade. Enquanto muitos se mobilizam para ajudar o próximo, outros tentam se aproveitar da situação, gerando ainda mais indignação em meio à tragédia.