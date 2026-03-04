Trabalho conjunto marca nascimento de bebê com apoio do SAMU e equipe de saúde em Simonésia

SIMONÉSIA (MG) – O nascimento da pequena Yris foi marcado por um trabalho integrado entre profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da rede municipal de saúde.

A ocorrência contou com o apoio da equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA 02) de Manhuaçu e do Centro de Saúde de Simonésia, que atuaram de forma conjunta para garantir segurança e assistência adequada durante o atendimento.

Pela USA 02 Manhuaçu participaram o enfermeiro Raphael Onibene, o médico Hugo Fabri e o condutor Emanuel. Já no Centro de Saúde de Simonésia, atuaram a médica Isabela Boechat, o enfermeiro Mateus e Marcoly, além das técnicas e colaboradoras Ana Luiza, Érica, Patrícia, Marthyele e Edina.

Segundo os envolvidos, a atuação em equipe, com preparo técnico e sensibilidade, foi fundamental para assegurar o cuidado necessário à mãe e à recém-nascida.

A equipe destacou a importância da integração entre os serviços de urgência e a atenção básica, reforçando o compromisso com a assistência humanizada e a segurança no atendimento à população.

