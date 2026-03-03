Dois homens são presos por tortura e tráfico de drogas em Caputira

CAPUTIRA (MG) – Dois homens, de 18 e 30 anos, foram presos na tarde desta segunda-feira (2) suspeitos de envolvimento em crimes de tortura e tráfico de drogas no Centro de Caputira. Outros três suspeitos já foram identificados, mas ainda não foram localizados.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou após funcionários de uma unidade de saúde acionarem a corporação para atender um homem de 20 anos que deu entrada com fratura em um dos braços e diversos hematomas pelo corpo.

Durante as diligências, os militares apuraram que a vítima teria sido agredida e ameaçada de morte por cinco indivíduos, que faziam menção a uma organização criminosa.

Prisões e apreensão de drogas

No rastreamento, os policiais localizaram e prenderam um dos suspeitos, de 18 anos. Um segundo envolvido, de 29 anos, fugiu ao perceber a presença policial, deixando para trás um aparelho celular, que foi apreendido.

Em continuidade às buscas, a equipe encontrou outro suspeito, de 30 anos, no Córrego Palmeiras. De acordo com a PM, ao notar a aproximação da viatura, ele tentou se desfazer de um invólucro contendo 37 pedras de crack e cinco papelotes de cocaína. O material foi recolhido.

Os dois homens presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, junto com as drogas apreendidas. A vítima foi transferida para uma unidade hospitalar para atendimento médico especializado.

A Polícia Militar informou que segue em rastreamento para localizar os demais envolvidos. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 ou 181.

Fonte: Portal Caparaó