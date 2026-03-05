Rapaz é preso no Engenho da Serra por envolvimento em roubo

MANHUAÇU (MG) – Na tarde desta quarta-feira (04/03), a Polícia Militar prendeu um homem de 27 anos que possuía um mandado de prisão em aberto por envolvimento em crime de roubo, ele foi localizado e preso no bairro Engenho da Serra, em Manhuaçu.

Após levantamentos de informações, militares realizaram diligências em possíveis endereços ligados ao suspeito, incluindo localidades da zona rural do município. Durante a ação, o indivíduo foi localizado e abordado na Rua Professor Silas Heringer.

Após ser cientificado da ordem judicial existente em seu desfavor, o homem foi detido.

O autor foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Fonte: Portal Caparaó