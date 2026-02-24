Sobe para 16 o número de mortos após deslizamento causado pela chuva em Juiz de Fora

JUIZ DE FORA – Subiu para 16 o número de mortes provocadas pelas fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. As vítimas são uma mulher e duas crianças, que morreram após um deslizamento de terra atingir uma residência no Bairro Linhares, durante o temporal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, outras pessoas que estavam no imóvel foram resgatadas com vida. Equipes trabalharam intensamente no local para socorrer as vítimas e realizar os trabalhos de busca.

O temporal provocou diversos transtornos na cidade. De acordo com a Prefeitura, o grande volume de chuva em curto período causou alagamentos, deslizamentos de terra e situações de risco em diferentes bairros.

Defesa Civil alerta para novos deslizamentos

Após o ocorrido, a Defesa Civil emitiu alerta para o risco de novos deslizamentos, principalmente em áreas de encosta, onde o solo permanece encharcado.

O órgão orienta moradores a ficarem atentos a sinais como:

-rachaduras em paredes e no solo;

-inclinação de árvores, postes ou muros;

-estalos em estruturas;

-movimentação de terra próxima às residências.

Em caso de risco, a recomendação é deixar imediatamente o imóvel e acionar os serviços de emergência.

Cidade permanece em alerta

O município segue monitorando as áreas afetadas e prestando assistência às famílias atingidas. As autoridades reforçam que, durante o período chuvoso, o risco de desastres aumenta, especialmente em regiões com ocupação em encostas.

A tragédia reforça o alerta para os perigos provocados pelas chuvas intensas em Minas Gerais neste período.