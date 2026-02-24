Temporal em JF: Serra do Bandeirantes é fechada por deslizamento de talude

O temporal que atinge Juiz de Fora na noite desta segunda-feira (23) já provoca transtornos em diferentes regiões da cidade. Segundo a Defesa Civil de Juiz de Fora, o acumulado de chuva na região Central ultrapassou os 90 milímetros nas últimas três horas.
De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, a subida da Serra dos Bandeirantes, na região Nordeste, está completamente fechada em razão de deslizamento de talude. O acesso do mergulhão, região Central, e a Ponte Vermelha, em Santa Terezinha, também na Zona Nordeste, também estão interditados. Para realizar o desvio, o trânsito foi invertido na Avenida Brasil com a Rui Barbosa, com fluxo seguindo em pista dupla na ponte de Santa Terezinha.
O acesso ao Mergulhão, no centro da cidade, também está fechado. Conforme a PJF, trata-se de uma medida de segurança.
🎥: Leonardo Costa
Fonte: Tribuna de Minas