Temporal em JF: Serra do Bandeirantes é fechada por deslizamento de talude

O temporal que atinge Juiz de Fora na noite desta segunda-feira (23) já provoca transtornos em diferentes regiões da cidade. Segundo a Defesa Civil de Juiz de Fora, o acumulado de chuva na região Central ultrapassou os 90 milímetros nas últimas três horas.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, a subida da Serra dos Bandeirantes, na região Nordeste, está completamente fechada em razão de deslizamento de talude. O acesso do mergulhão, região Central, e a Ponte Vermelha, em Santa Terezinha, também na Zona Nordeste, também estão interditados. Para realizar o desvio, o trânsito foi invertido na Avenida Brasil com a Rui Barbosa, com fluxo seguindo em pista dupla na ponte de Santa Terezinha.

O acesso ao Mergulhão, no centro da cidade, também está fechado. Conforme a PJF, trata-se de uma medida de segurança.

Acompanhe a cobertura das ocorrências da chuva em Juiz de Fora na Tribuna de Minas.

🎥: Leonardo Costa

Fonte: Tribuna de Minas