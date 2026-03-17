Santa Rita de Minas segue cuidando das estradas rurais e garantindo acesso às comunidades

SANTA RITA DE MINAS- Mesmo diante das dificuldades provocadas pelo período chuvoso, a Prefeitura de Santa Rita de Minas segue realizando ações de manutenção e recuperação das estradas rurais do município. As equipes de trabalho continuam atuando em diferentes comunidades para melhorar as condições de tráfego, garantir mais segurança para moradores e facilitar o deslocamento dos produtores rurais que dependem dessas vias no dia a dia.

De acordo com a administração municipal, as chuvas trazem desafios constantes para a conservação das estradas de terra, exigindo intervenções frequentes. Ainda assim, a gestão afirma que o compromisso é manter os trabalhos em andamento para assegurar melhores condições de acesso às comunidades rurais. “Sabemos dos desafios que a chuva traz para as estradas de terra, mas o compromisso da gestão é seguir presente, trabalhando e avançando para melhorar o acesso das comunidades rurais e fortalecer o desenvolvimento do município”, destacou a prefeitura.

Diversas localidades já receberam intervenções recentes. No Córrego Limeira, foi aplicado saibro de escória nas estradas, com o objetivo de melhorar a compactação do solo e reduzir os impactos da chuva.

No Córrego Tabuleiro 1, foram realizados serviços de aplicação de escória e instalação de manilhas, contribuindo para o escoamento da água e para a durabilidade da via.

Já no Córrego do Retiro, as equipes executaram a colocação de manilhas, aplicação de escória e construção de desvios de enxurrada, medidas que ajudam a evitar erosões e danos à estrada.

No Córrego do Laje, os trabalhos incluíram desvios de enxurrada e aplicação de escória, enquanto no Córrego Brejaúba foram instaladas manilhas, saibro de escória e desvios de enxurrada para melhorar o sistema de drenagem e a trafegabilidade.

Segundo a prefeitura, as ações fazem parte de um cronograma contínuo de manutenção das estradas rurais, consideradas essenciais para o transporte escolar, acesso a serviços e escoamento da produção agrícola do município.

Assessoria de Comunicação