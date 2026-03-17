BR-474 acumula problemas e transforma trajeto em desafio para motoristas

Desmoronamento de pista, meia pista e veículos atolados evidenciam precariedade no trecho entre Caratinga e Ipanema

CARATINGA – Motoristas que trafegam pela BR-474, no trecho entre Caratinga e Ipanema, enfrentam uma série de dificuldades que evidenciam a precariedade da rodovia. Problemas estruturais e condições inadequadas da pista têm comprometido a segurança e a fluidez do trânsito na região.

No último sábado (14), um rompimento parcial de bueiro provocou o desmoronamento de parte da pista nas proximidades do distrito de São João do Jacutinga, em Caratinga. Desde então, o trecho opera em meia pista, com sinalização provisória e exigindo atenção redobrada dos condutores.

Nesta segunda-feira (16), a situação permanecia sem solução definitiva. De acordo com a Prefeitura de Caratinga, o ponto afetado é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por se tratar de uma rodovia federal.

Em nota, a administração municipal informou que não pode realizar intervenções diretas no local sem autorização do órgão responsável. “A Prefeitura de Caratinga informa que o trecho onde ocorreu o desmoronamento da pista na BR-474, na região de São João do Jacutinga, é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Por se tratar de uma rodovia federal, a Prefeitura não pode realizar intervenções no local sem a autorização e a atuação do órgão responsável”, destacou.

Ainda segundo a prefeitura, o DNIT já foi acionado. “A administração municipal entrou em contato com o órgão, solicitando as providências necessárias para que a situação seja resolvida o mais rápido possível, garantindo a segurança dos motoristas e moradores que utilizam a via”, informou.

Procurado, o DNIT afirmou que técnicos estão no local realizando um levantamento dos danos, com o objetivo de definir a melhor solução para recuperação do pavimento e normalização do tráfego.

Atolamentos agravam cenário na região da Mata do Muriqui

Além do desmoronamento, outro problema reforça o quadro de precariedade da BR-474. Na manhã desta segunda-feira (16), motoristas relataram dificuldades no trecho que corta a região da Mata do Feliciano Miguel Abdala, conhecida como Mata do Muriqui.

De acordo com informações, caminhões e carretas ficaram atolados ao longo da via, comprometendo o trânsito e, em alguns pontos, impedindo completamente a passagem de veículos de passeio.

A situação é considerada crítica, especialmente por se tratar de um importante eixo de ligação entre os municípios de Piedade de Caratinga e Ipanema, com intenso fluxo de veículos de carga.

O alto volume de caminhões agrava ainda mais os impactos quando a pista apresenta problemas, como trechos de terra, lama e falta de manutenção adequada.

Alerta aos motoristas

Diante das condições, motoristas que utilizam a BR-474 devem redobrar a atenção ao trafegar pela rodovia e, se possível, buscar rotas alternativas até que a situação seja normalizada.

Conforme os motoristas, os problemas registrados nos últimos dias reforçam as críticas recorrentes quanto à infraestrutura da via, que tem apresentado falhas capazes de comprometer não apenas o tráfego, mas também a segurança de quem depende diariamente da estrada.