Júri condena réu a mais de 57 anos por tentativa de homicídio e crimes ligados ao tráfico em Dom Cavati

O Tribunal do Júri da Comarca de Inhapim condenou, nesta segunda-feira (16), um réu a 57 anos e 2 meses de prisão por duas tentativas de homicídio qualificado, além de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A decisão atendeu à denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais.

A acusação foi sustentada pelos promotores de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro e Igor Heringer Chamon Rodrigues, que mantiveram atuação firme durante o julgamento, mesmo diante de comportamento considerado intimidatório por parte do réu.

Segundo a denúncia, os crimes estão ligados a uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas na região de Dom Cavati. As tentativas de homicídio ocorreram em 5 de março de 2025, no bairro Morro da Espanha, e teriam sido motivadas por disputas pelo controle do comércio ilegal de entorpecentes. As vítimas foram atacadas em circunstâncias que dificultaram sua defesa.

As investigações também apontaram que o réu integrava associação voltada à traficância, com participação de outros envolvidos, incluindo um adolescente — o que levou à imputação de corrupção de menores. Durante as apurações, foram apreendidas drogas como crack, cocaína e maconha, além de arma de fogo, munições e materiais utilizados no preparo e comercialização dos entorpecentes.

Para o Ministério Público, a condenação representa uma resposta firme do sistema de Justiça no combate à criminalidade violenta e ao tráfico de drogas, especialmente em casos que envolvem tentativa de homicídio e aliciamento de menores.