Rodovias da Zona da Mata seguem com interdições totais nesta quarta-feira (25)

A cidade de Matias Barbosa segue sem acesso terrestre

O balanço divulgado pela Polícia Militar Rodoviária às 06h30 desta quarta-feira (25) aponta que o tráfego em rodovias da Zona da Mata permanece afetado pelas consequências dos temporais. Ao todo, quatro trechos importantes estão com interdição total.

Situação em Ubá e região

MGC-120 (Km 706): Interdição total por alagamento. Para acessar Ubá, o desvio deve ser feito pela zona rural de Visconde do Rio Branco. O acesso a Guidoval é feito por via vicinal.

MG-447 (Km 01): Interdição total devido à queda de uma ponte (colapsada). O desvio ocorre por bairros adjacentes, seguindo orientações da Prefeitura.

MG-447 (Km 08 – entre Ubá e Visconde do Rio Branco): Interdição total por erosão do asfalto. Veículos leves têm a opção de passar por uma estrada vicinal. Já veículos pesados devem obrigatoriamente fazer o desvio por Divinésia, Paula Cândido e Viçosa.

Matias Barbosa e BR-267

LMG-874 (Km 813): Interdição total por alagamento após a Ponte do Zamba. Não há desvios disponíveis e o município de Matias Barbosa está sem acesso por esta rodovia.

BR-267 (União Indústria): A rodovia foi liberada após intervenção do DNIT, mas os motoristas devem ter cautela, pois ainda há muita lama na pista.

Viagens de ônibus para Juiz de Fora

O Terminal Rodoviário de Juiz de Fora segue em funcionamento, mesmo com o estado de calamidade pública e o volume de chuvas registrados nos últimos dias. A informação foi divulgada pela administração do terminal, que afirma acompanhar a situação e atuar para manter a operação com segurança.

De acordo com o comunicado, algumas empresas de ônibus poderão realizar cancelamentos pontuais de horários. A medida, segundo a administração, dependerá de avaliações operacionais das viações e das condições das vias.

Fonte: Rádio Muriaé