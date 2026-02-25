Tragédia das chuvas em MG: Buscas seguem e há 36 mortos confirmados

Com menos chuva na madrugada de terça (24/2) para quarta (25/2), os trabalhos de resgate avançaram pela noite na região da Zona da Mata mineira, atingida por forte temporal no início da semana. O balanço divulgado nesta manhã indica que 36 mortos foram encontrados e 33 vítimas ainda estão desaparecidas.

Juiz de Fora e Ubá são as cidades mais atingidas pela tragédia das chuvas em Minas. Os governos municipais, estadual e federal estão unidos para atender os desabrigados e continuar buscando os desaparecidos. Há 31 vítimas desaparecidas em Juiz de Fora e duas em Ubá.

O Corpo de Bombeiros de MG inicia o segundo dia de buscas em nove frentes de trabalho. Além de Ubá e Juiz de Fora, também há moradores em áreas de risco de desabamento em Matias Barbosa. Um dos trabalhos é tirar famílias dessas áreas de risco, até porque há um alerta de continuação das chuvas durante toda a semana.

Equipes dos bombeiros, Defesa Civil, polícias e voluntários estão atuando nas áreas de risco desde o início das chuvas e o balanço de pessoas resgatadas com vida está em 208 na região da Zona da Mata. Só de bombeiros há mais de 100 atuando na área: 62 em Juiz de Fora, 49 em Ubá e 14 em Matias Barbosa.

