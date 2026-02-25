Morre mulher resgatada após passar mais de 15 horas soterrada em deslizamento em Juiz de Fora

Jaqueline Teodoro de Fátima Vicente, de 32 anos, chegou a ser socorrida na terça-feira (24), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Queda de um barranco atingiu o primeiro pavimento de um prédio e duas casas no bairro Paineiras.

Morreu na madrugada desta quarta-feira (25), em Juiz de Fora, a técnica de enfermagem que havia sido resgatada após passar mais de 15 horas soterrada em um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no início da semana.

Segundo apuração da TV Integração, Jaqueline Teodoro de Fátima Vicente, de 32 anos, chegou a ser socorrida na terça-feira (24) com fratura no fêmur e diversas escoriações pelo corpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

No momento do deslizamento, registrado na rua Engenheiro Murilo Miranda de Andrade, no bairro Paineiras, ela estava com os dois filhos, a mãe e o companheiro, que, até a última atualização desta reportagem, ainda não haviam sido encontrados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda de um barranco atingiu o primeiro pavimento de um prédio e duas casas.

As fortes chuvas que atingem a cidade deixaram dezenas de mortos e milhares de pessoas desabrigadas. O município decretou estado de calamidade pública, e as aulas foram suspensas em todas as escolas da rede municipal.

