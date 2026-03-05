Prefeitura vistoria Rua Major José Belegard após deslizamento e anuncia início de obras

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga realizou, na última terça-feira (3), uma vistoria técnica na Rua Major José Belegard para avaliar o deslizamento registrado no local e definir as providências necessárias.

A ação atendeu a requerimento do vereador Elzo Martins e contou com a presença do chefe de gabinete, do secretário municipal de Obras, do secretário de Desenvolvimento Social, do secretário de Defesa Social e da equipe da Defesa Civil.

Durante a visita, foram identificados pontos de instabilidade no solo. A equipe de topografia foi acionada para realizar o levantamento técnico da área, etapa considerada essencial para a elaboração do projeto de intervenção.

De acordo com a Prefeitura, será executada uma obra de alargamento da via, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana, reforçar a segurança de motoristas e pedestres e oferecer melhores condições de tráfego aos moradores.

A administração municipal informou ainda que, desde o início de janeiro, as secretarias vêm atuando de forma integrada no atendimento a situações emergenciais e demandas estruturais em diferentes bairros da cidade. Os trabalhos na Rua Major José Belegard devem começar nos próximos dias, conforme cronograma da Secretaria de Obras.

Segundo o Executivo, a intervenção faz parte do conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e à ampliação da segurança para a população.