Motociclista sofre fratura exposta após colisão na Rua João Pinheiro

CARATINGA – Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (4), por volta das 20h, na Rua João Pinheiro, nas proximidades da Faculdade Doctum, em Caratinga.

De acordo com informações apuradas no local, um motociclista colidiu na traseira de outra motocicleta. Com o impacto, o condutor que teria provocado a batida sofreu fratura exposta no calcanhar, o que mobilizou equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram de forma conjunta no atendimento. A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi encaminhada para atendimento médico.

Durante o trabalho das equipes de resgate, a via precisou ser interditada por algumas horas para garantir a segurança no trecho e permitir o atendimento da ocorrência. Após a conclusão dos procedimentos, o trânsito foi liberado.

O acidente chama a atenção para a necessidade de prudência e respeito às normas de trânsito, especialmente em vias urbanas com grande circulação de veículos.