PRF confirma segunda morte após acidente entre ambulância e carreta na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou, no início da tarde desta segunda-feira (20), a morte da segunda vítima do grave acidente registrado na BR-116, no km 636, no trevo entre Divino e Orizânia.

De acordo com a PRF, o motorista da carreta, Alefe Felipe Mendes da Silva, de 32 anos, chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital em Carangola, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o deslocamento.

A outra vítima é o motorista da ambulância da Secretaria de Saúde de Divino, Robson Rodrigues de Lima, de 47 anos, que morreu ainda no local do acidente.

Segundo informações preliminares da PRF, a ambulância seguia no sentido Fervedouro–Divino quando teria invadido a contramão, colidindo frontalmente com a carreta, que trafegava no sentido oposto.

A batida mobilizou equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia, que prestaram os primeiros socorros às vítimas e atuaram na organização do trânsito. A PRF também esteve no local para registro da ocorrência e controle do tráfego.

Fonte: Portal Caparaó