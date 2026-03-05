Enxurrada atinge capela em Dom Lara e comunidade organiza mutirão de limpeza

CARATINGA– A forte chuva registrada recentemente na região do Córrego Água Santa, no distrito de Dom Lara, em Caratinga, provocou transtornos na Capela Nossa Senhora Aparecida, onde a enxurrada invadiu o espaço e deixou lama tanto na área externa quanto dentro da igreja.

Imagens feitas no local mostram a rampa de acesso tomada por água barrenta, terra e galhos arrastados pela força da enxurrada. A água desceu do terreno ao redor da capela e acabou levando lama para o interior do templo, deixando o ambiente sujo e dificultando a realização de atividades religiosas até que seja feita a limpeza.

Diante da situação, a Paróquia Santo Antônio de Pádua, responsável pela comunidade, está organizando uma força-tarefa de limpeza para recuperar o espaço. O mutirão será realizado no sábado (7), a partir das 14h, na própria capela.

A paróquia está convidando moradores da comunidade e voluntários que possam colaborar com o trabalho de limpeza. A mobilização busca retirar a lama acumulada, lavar o interior da igreja e reorganizar o espaço para que as celebrações possam voltar a ocorrer normalmente.

A comunidade também pede que, quem puder ajudar, leve vassouras, rodos, pás, baldes e outros materiais de limpeza, facilitando o trabalho coletivo.

A Capela Nossa Senhora Aparecida é um importante ponto de encontro da comunidade do Córrego Água Santa e, diante dos danos causados pela chuva, a expectativa é de que a união dos moradores ajude a restaurar o local o mais rápido possível.