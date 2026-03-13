Prefeito pede desculpas após vídeo mostrar escavadeira empurrando roupas doadas em Ubá

Imagens que circularam nas redes sociais nesta quarta-feira (11) mostrando uma escavadeira da Prefeitura movimentando roupas doadas no galpão do Horto Florestal, em Ubá, provocaram forte repercussão e indignação entre internautas.

O vídeo foi publicado nas redes sociais pelo vereador André Alves com o título “Vergonha que não nos representa”. Na publicação, o parlamentar criticou a forma como as doações estavam sendo manuseadas. “Doações vindas de todo o Brasil. Roupas novas com etiqueta. Gestos de amor e solidariedade. E o que a prefeitura faz no galpão do Horto Florestal? Trata ‘tudo como lixo’, usando retroescavadeira para manusear as doações”, afirmou o vereador.

Procurada pela redação de O Noticiário, a Prefeitura informou que prepararia uma resposta oficial sobre o caso e, no início da noite desta quarta-feira, 11, o prefeito José Damato e o vice-prefeito Cabo Rominho publicaram um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas pelo ocorrido e reconhecendo falha da equipe responsável pela organização das doações.

“Vergonha. É uma vergonha para a gente ver essas imagens da retroescavadeira empurrando as roupas. Nós estamos vindo aqui hoje para pedir desculpas a todas as pessoas que doaram. Infelizmente a nossa equipe errou e errou muito”, afirmou o prefeito.

Segundo Damato, ele e o vice-prefeito estiveram no galpão do Horto Florestal durante o dia para reorganizar o funcionamento do local e definir novos procedimentos para o tratamento das doações recebidas após as enchentes. O prefeito destacou ainda que máquinas como retroescavadeiras devem ser utilizadas nas ruas da cidade, principalmente na retirada de lama e na desobstrução de vias, e não no manuseio de donativos.

“Máquina é para estar na rua retirando a lama e desobstruindo as vias. Nós precisamos ter um carinho muito grande com todas as doações e com o trabalho dos voluntários, porque sem vocês seria impossível reconstruir a nossa cidade”, disse.

Durante a gravação, o vice-prefeito Cabo Rominho também reconheceu a falha e afirmou que a administração municipal assumiu a responsabilidade pelo episódio. “É a humildade de reconhecer o nosso erro e levar isso à população. Nós fomos ao Horto Florestal, realinhamos como será coordenado o trabalho e vocês podem ter certeza de que cenas lamentáveis como essa não ocorrerão mais”, afirmou.

A administração municipal também agradeceu às pessoas de todo o país que enviaram doações para Ubá após as enchentes que atingiram a cidade e reforçou o compromisso de garantir que os donativos sejam distribuídos com cuidado e destinados a quem realmente precisa.

Fonte: O Noticiário