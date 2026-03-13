Confira o momento em que jovem consegue correr de tentativa de homicídio

Imagens de um circuito interno de segurança registraram uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (13), por volta das 21h20, na Avenida Tancredo Neves, no bairro Santa Zita, em Caratinga.

Nas imagens é possível ver o momento em que um disparo é efetuado contra a vítima. Por sorte, a pessoa não foi atingida. O tiro acabou atingindo a parede de uma oficina localizada na avenida.

Apesar do susto e da gravidade da situação, ninguém ficou ferido. O caso chama a atenção dos moradores da região e deverá ser investigado pelas autoridades para identificar o autor do disparo e as circunstâncias do ocorrido.