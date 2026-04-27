Disparos em via pública e ameaças a moradores terminam com prisão e apreensão de arma

MANHUMIRIM – Um homem de 40 anos foi preso na tarde de sábado (25), suspeito de efetuar disparos de arma de fogo em via pública e ameaçar moradores na Avenida Jacinto Antônio da Silva, em Manhumirim.

Segundo as informações apuradas, os tiros ocorreram nas proximidades de um estabelecimento com grande aglomeração de pessoas. Ainda durante as diligências, foi constatado que o suspeito também teria atirado contra a porta da residência de vizinhos, além de proferir ameaças, colocando em risco moradores, incluindo idosos.

Após levantamento de informações, equipes iniciaram rastreamento e localizaram o autor na cidade de Martins Soares, para onde ele havia fugido em um veículo.

Durante a abordagem, foi encontrada uma pistola calibre .380 carregada e pronta para uso. Ao todo, foram apreendidos uma pistola, dois carregadores e 28 munições do mesmo calibre.

O homem foi preso em flagrante, encaminhado para atendimento médico e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Manhuaçu, juntamente com o material apreendido, para as providências legais.