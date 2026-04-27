Apreensão de drogas no bairro Santa Terezinha

MANHUAÇU – Uma operação realizada na tarde de domingo (26) resultou na apreensão de entorpecentes na Rua São Lucas, no bairro Santa Terezinha.

Durante diligências na região, equipes do Tático Móvel, com apoio de cão farejador, levantaram informações sobre possível prática de tráfico de drogas no local. O animal, identificado como Aquiles, auxiliou nas buscas e localizou materiais ilícitos escondidos.

Ao todo, foram apreendidas 14 porções de cocaína, cinco pedras e duas porções de crack já embaladas e prontas para comercialização, além de oito porções de maconha.

O material recolhido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.