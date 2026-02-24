Lar para idosos é tomado pela água após forte chuva em Ubá

O asilo Lar João de Freitas, na região central de Ubá, foi invadido pela enxurrada provocada pelo temporal que atinge a cidade desde a noite dessa segunda-feira (23). A água chegou aos quartos dos idosos que precisaram ser resgatados.

Imagens enviadas à Band Minas mostram idosos sobre colchões em meio à água dentro da instituição, enquanto funcionários pedem ajuda.

O Ribeirão Ubá transbordou e inundou a Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, conhecida como Beira Rio, onde a água chegou a ultrapassar dois metros de altura. Segundo a Prefeitura, foram registrados 124,2 milímetros de chuva nas últimas seis horas. Até o momento, seis mortes foram confirmadas.

Por causa da inundação e de problemas estruturais, foram suspensos temporariamente os atendimentos na Farmácia Municipal, no Centro de Especialidades Odontológicas, na Policlínica Regional e na EAP Central. O Serviço de Transportes Assistenciais foi interrompido. Os atendimentos de hemodiálise seguem mantidos dentro das condições operacionais disponíveis, conforme informou o município.

Fonte: Band Minas