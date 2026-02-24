Governador Romeu Zema se pronuncia sobre temporais na Zona da Mata Mineira

TEMPORAIS DEIXAM MORTOS E MOBILIZAM FORÇAS DE SEGURANÇA NA ZONA DA MATA MINEIRA

Governador Romeu Zema se pronunciou na manhã desta terça-feira (24).

As fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata de Minas Gerais na madrugada desta terça-feira (24) provocaram destruição, alagamentos e mortes, principalmente nos municípios de Juiz de Fora e Ubá. Ao todo, 20 pessoas morreram — 16 em Juiz de Fora e quatro em Ubá — segundo o Governo do Estado, que decretará luto oficial de três dias em solidariedade às vítimas.

O governador Romeu Zema afirmou acompanhar a situação e garantiu que o Estado continuará prestando apoio enquanto for necessário. O vice-governador Mateus Simões viajou à região para supervisionar as ações de socorro e assistência humanitária.

Em Juiz de Fora, o transbordamento do Rio Paraibuna causou grandes inundações, soterramentos e risco estrutural em áreas próximas ao leito do rio. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais registrou cerca de 40 ocorrências emergenciais somente na cidade, incluindo resgates de moradores ilhados e buscas por desaparecidos com apoio de cães farejadores.

A Defesa Civil estadual instalou um posto de comando para coordenar a atuação integrada dos órgãos públicos. Também participam das operações a Polícia Militar e a Polícia Civil, responsáveis pela segurança e pela identificação das vítimas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuva recente chegou a 209,4 mm na região, totalizando 589,6 mm apenas em fevereiro. A instabilidade é causada por uma frente fria estacionária no litoral do Sudeste, e a previsão indica possibilidade de novas chuvas intensas nos próximos dias.

Com o solo já encharcado, autoridades alertam para alto risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis, e orientam a população a acionar os serviços de emergência em caso de perigo. Equipes estaduais permanecem mobilizadas para atendimento, avaliação dos danos e apoio às famílias afetadas.