Aeronave da PM do ES reforça buscas por desaparecidos no Parque Nacional do Caparaó

Uma aeronave da Polícia Militar do Espírito Santo foi mobilizada para reforçar as buscas por duas pessoas desaparecidas no Parque Nacional do Caparaó. O helicóptero está atuando na região da Portaria de Pedra Menina, no lado capixaba do parque.

As equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER/ES) foram acionadas e já trabalham no apoio às operações de resgate. A aeronave é utilizada para sobrevoo em áreas de difícil acesso, transporte de equipes especializadas e eventual evacuação aeromédica, caso seja necessário.

Desde a tarde de segunda (23/02), equipes do Parque Nacional do Caparaó, guias locais e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e do Espírito Santo seguem mobilizados nas buscas pelo casal de irmãos que teria se perdido na trilha de acesso ao Pico da Bandeira.

As buscas continuam de forma ininterrupta, com atuação integrada entre as forças dos dois estados. A gestão do parque informou que novas atualizações sobre o caso serão divulgadas oficialmente à medida que houver avanços nas operações.

Fonte: Portal Caparaó