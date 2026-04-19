Entre Folhas celebra 34 anos de emancipação

ENTRE FOLHAS – O município de Entre Folhas encerra neste domingo (19) a programação especial em comemoração aos 34 anos de emancipação política, com atividades realizadas na Praça da Matriz que reuniram moradores e visitantes ao longo de três dias de festa.

A celebração teve início na sexta-feira (17), com a abertura oficial conduzida pelo prefeito Marcos Antônio, o Marquinhos do Broa, acompanhado de autoridades locais. O momento marcou o início das festividades e destacou a trajetória de crescimento do município desde sua emancipação.

A noite de abertura contou com grande participação popular e foi marcada pelo show da dupla Di Paullo e Paulino, que atraiu um grande público e animou a praça com sucessos do sertanejo. Também se apresentaram DJ Marlon Santana, completando a programação musical da primeira noite.

No sábado (18), a programação seguiu com o tradicional desfile cívico das escolas, valorizando a educação e a participação da comunidade escolar. Em seguida, houve apresentações musicais com a Banda NK2 e o DJ Suspectus, mantendo o clima festivo no município.

Neste domingo (19), último dia de comemoração, a programação é voltada para toda a família, com a realização da Rua de Lazer, oferecendo atividades recreativas, e um show de louvor com Gabi Sampaio, encerrando as festividades em clima de fé e celebração.

A festa dos 34 anos de Entre Folhas reforça o sentimento de pertencimento da população e evidencia a valorização da cultura, da música e das tradições locais, consolidando o evento como um dos mais importantes do calendário do município.