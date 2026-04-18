Homem é preso por estuprar filha de 5 anos em MG

Um homem foi preso por estuprar a filha, de cinco anos, após a menina apresentar comportamento retraído e dificuldade para andar em Caraí.
Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o mandado de prisão foi solicitado à Justiça após funcionários da escola onde a menina estudava acionarem o Conselho Tutelar.
Após a criança confirmar que era vítima de violência sexual, o Conselho Tutelar providenciou acolhimento para ela e para o irmão.
A investigação teve início em março deste ano e foi conduzida pela Delegacia de Novo Cruzeiro.
Por conta dos elementos colhidos e com o objetivo de proteger a menina, a PCMG representou pela prisão preventiva do homem.
Fonte:G1