Homem é preso por estuprar filha de 5 anos em MG

Um homem foi preso por estuprar a filha, de cinco anos, após a menina apresentar comportamento retraído e dificuldade para andar em Caraí.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o mandado de prisão foi solicitado à Justiça após funcionários da escola onde a menina estudava acionarem o Conselho Tutelar.

Após a criança confirmar que era vítima de violência sexual, o Conselho Tutelar providenciou acolhimento para ela e para o irmão.

A investigação teve início em março deste ano e foi conduzida pela Delegacia de Novo Cruzeiro.

Por conta dos elementos colhidos e com o objetivo de proteger a menina, a PCMG representou pela prisão preventiva do homem.

Fonte:G1