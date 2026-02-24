Enchente em Ubá

Forte chuva causa enchente na madrugada desta terça-feira, 24 em Ubá.

Ubá enfrenta, na madrugada desta terça-feira (24), uma enchente de grandes proporções após a forte chuva que atingiu toda a região na tarde e noite de segunda-feira (23).

O cenário é de destruição, com comércios invadidos pela água e prejuízos considerados incalculáveis. Nas redes sociais, moradores relatam que pessoas teriam ficado presas em veículos que foram tomados pela água.

A Avenida Beira Rio, principal via da cidade, registrou mais de dois metros de água acumulada.

Fonte: Portal Caparaó