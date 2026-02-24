Caixões são levados por correnteza após temporal em Ubá (MG)

Um forte temporal que atingiu Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira (24), provocou alagamentos severos e cenas que chocaram moradores. Entre os registros feitos pela população, um dos mais impactantes mostra urnas funerárias sendo arrastadas pela enxurrada no meio das ruas.

As imagens revelam uma correnteza intensa de água barrenta transformando vias do centro e de bairros próximos em verdadeiros rios. A força da água carregou galhos, entulho, lixo e diversos objetos. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a presença de caixões boiando — pelo menos três urnas brancas aparecem sendo levadas pela correnteza.

Em um dos vídeos, é possível ouvir o desespero de quem registra a cena. “Meu Deus, olha as urnas! A funerária arrebentou todinha”, diz a pessoa ao filmar.

O nível da água subiu rapidamente, chegando a cobrir quase completamente as fachadas de casas e estabelecimentos comerciais ao nível da rua. Informações preliminares indicam que a força da inundação rompeu as portas de uma funerária. Com a invasão repentina da água, urnas vazias armazenadas no local foram arrastadas para fora e levadas pela enxurrada.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atuam desde as primeiras horas do dia para desobstruir vias, avaliar danos e prestar assistência às famílias que ficaram desalojadas.

*Imagens: Reprodução/Redes Sociais

*Fonte: CNN Brasil