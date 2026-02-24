Após temporal, Juiz de Fora confirma ao menos 14 mortes

Ocorrências ainda estavam em andamento na manhã desta terça

A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata, confirmou ao menos 14 mortes em decorrência do temporal na noite dessa segunda-feira (23/2). Há uma estimativa, ainda, de aproximadamente 440 pessoas desabrigadas.

“No decorrer desta segunda, foram registradas 251 ocorrências. As equipes municipais continuam mobilizadas no atendimento às ocorrências, no suporte às famílias atingidas e na procura por desaparecidos. Nova atualização dos dados está prevista para as 11h desta terça-feira”, informou a prefeitura.

Até o momento, foram confirmadas 14 mortes em decorrência dos deslizamentos e desabamentos provocados pelo temporal. Quatro óbitos foram registrados na Rua Natalino José de Paula, no bairro JK; outros quatro na Rua Orville Derby Dutra, no bairro Santa Rita; dois na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal; um na Rua José Francisco Garcia, no bairro Nossa Senhora de Lourdes; um na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina; um na Estrada Athos Branco da Rosa, no bairro São Benedito; e um na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa. “A Prefeitura de Juiz de Fora, em articulação com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros, manifesta profundo pesar pelo registro de vítimas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município nessa segunda-feira”, lamentou o Executivo.

Na madrugada desta terça-feira, a prefeitura declarou situação de calamidade pública e suspendeu as aulas municipais.

Veja as ocorrências atendidas pelos bombeiros às 6h:

Granja Três Moinhos: casal de idosos preso em casa após queda de barranco bloquear acesso.

Cerâmica: homem soterrado há cerca de duas horas próximo a uma escadaria.

Leonora Goretti: casa desabou sobre duas pessoas; uma soterrada parcialmente e outra totalmente.

Grajaú: barranco cedeu sobre sobrado e deixou morador soterrado.

Nossa Senhora de Lourdes: casa de dois pavimentos desabou com três pessoas dentro.

Eldorado: idoso de 70 anos e criança de 10 anos presos em residência; há desaparecido.

Vila Alpina: deslizamento atingiu pessoas que prestavam ajuda; um corpo foi localizado e há desaparecidos.

Rua Athos Branco da Rosa: veículo arrastado por terra; mulher morreu no local.

Maria Florice dos Santos: deslizamento atingiu residência com criança dentro; seis casas desabaram nas proximidades e há soterrados.

Juscelino Kubitscheck: vítimas soterradas após deslizamento.

Esplanada: casa desabou; uma vítima retirada e duas permanecem sob laje.

Região também registra ocorrências

Na vizinha Ubá, Zona da Mata, equipes atendem risco estrutural em imóvel antigo no Centro e resgatam pessoas ilhadas, incluindo idosos, em área alagada com relato de vazamento de gás.

