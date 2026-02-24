Facebook Instagram Youtube Twitter

ACESSE:

DIÁRIO de Manhaçu
DIÁRIO de Ipatinga
As Chuvas Chegaram
As Chuvas Chegaram

Após temporal, Juiz de Fora confirma ao menos 14 mortes

Ocorrências ainda estavam em andamento na manhã desta terça

A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata, confirmou ao menos 14 mortes em decorrência do temporal na noite dessa segunda-feira (23/2). Há uma estimativa, ainda, de aproximadamente 440 pessoas desabrigadas.

“No decorrer desta segunda, foram registradas 251 ocorrências. As equipes municipais continuam mobilizadas no atendimento às ocorrências, no suporte às famílias atingidas e na procura por desaparecidos. Nova atualização dos dados está prevista para as 11h desta terça-feira”, informou a prefeitura.

Até o momento, foram confirmadas 14 mortes em decorrência dos deslizamentos e desabamentos provocados pelo temporal. Quatro óbitos foram registrados na Rua Natalino José de Paula, no bairro JK; outros quatro na Rua Orville Derby Dutra, no bairro Santa Rita; dois na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal; um na Rua José Francisco Garcia, no bairro Nossa Senhora de Lourdes; um na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina; um na Estrada Athos Branco da Rosa, no bairro São Benedito; e um na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa. “A Prefeitura de Juiz de Fora, em articulação com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros, manifesta profundo pesar pelo registro de vítimas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município nessa segunda-feira”, lamentou o Executivo.

Na madrugada desta terça-feira, a prefeitura declarou situação de calamidade pública e suspendeu as aulas municipais.

Veja as ocorrências atendidas pelos bombeiros às 6h:

  • Granja Três Moinhos: casal de idosos preso em casa após queda de barranco bloquear acesso.
  • Cerâmica: homem soterrado há cerca de duas horas próximo a uma escadaria.
  • Leonora Goretti: casa desabou sobre duas pessoas; uma soterrada parcialmente e outra totalmente.
  • Grajaú: barranco cedeu sobre sobrado e deixou morador soterrado.
  • Nossa Senhora de Lourdes: casa de dois pavimentos desabou com três pessoas dentro.
  • Eldorado: idoso de 70 anos e criança de 10 anos presos em residência; há desaparecido.
  • Vila Alpina: deslizamento atingiu pessoas que prestavam ajuda; um corpo foi localizado e há desaparecidos.
  • Rua Athos Branco da Rosa: veículo arrastado por terra; mulher morreu no local.
  • Maria Florice dos Santos: deslizamento atingiu residência com criança dentro; seis casas desabaram nas proximidades e há soterrados.
  • Juscelino Kubitscheck: vítimas soterradas após deslizamento.
  • Esplanada: casa desabou; uma vítima retirada e duas permanecem sob laje.

Região também registra ocorrências
Na vizinha Ubá, Zona da Mata, equipes atendem risco estrutural em imóvel antigo no Centro e resgatam pessoas ilhadas, incluindo idosos, em área alagada com relato de vazamento de gás.

Fonte: O Tempo

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Manchete do dia

Últimas Notícias