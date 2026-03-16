Casal morre no mesmo dia após 57 anos de casamento em Espera Feliz

Um casal de Espera Feliz morreu no mesmo dia nesta sexta-feira (13/03). Paulo Luiz da Silva, de 83 anos, e Áurea Gonçalves da Silva, de 77, estavam casados havia 57 anos.

Segundo as informações divulgadas, Paulo morreu por volta de 3h, enquanto estava internado no Hospital Casa de Caridade, em Carangola. Já Áurea morreu cerca de oito horas depois, por volta de 11h, no hospital de Espera Feliz.

A morte dos dois comoveu moradores da cidade, onde o casal era conhecido. Familiares e pessoas próximas relataram que Paulo e Áurea tinham uma trajetória marcada pela convivência em família e pela fé cristã.

O sepultamento dos corpos do casal aconteceu na manhã de sábado, 14, no Cemitério de São Sebastião da Barra, em Espera Feliz.

Paulo Luiz da Silva nasceu em 20 de novembro de 1942. Áurea Gonçalves da Silva nasceu em 2 de abril de 1948.

A história deles se assemelha à de outro casal que também faleceu no mesmo dia na cidade de Luisburgo. Sebastião Caetano da Silva, 95 anos e Dorvalina de Souza Braga, 97, se foram juntos, depois de uma linda história de amor de mais de sete décadas de união.

Fonte: Portal Caparaó