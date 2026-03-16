Menor é apreendido com 270 microtubos de cocaína

Na noite de sábado (14), a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos por envolvimento com o tráfico ilícito de drogas no Centro de Caratinga.

Durante operação policial realizada na rua Inácio Thomé, local os militares avistaram uma motocicleta em mau estado de conservação e com a placa ilegível, transitando pela via com um ocupante. Diante da situação, as equipes que participavam da operação foram acionadas para realizar a abordagem.

O condutor foi abordado e identificado como um menor de idade, já conhecido pelos militares por envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante busca pessoal, os policiais militares localizaram, no interior de uma bolsa de ombro que ele carregava, 272 microtubos contendo substância semelhante à cocaína, uma porção da mesma substância, além da quantia de R$ 567,00.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e o material ilícito recolhido. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado, sendo ainda lavrados três autos de infração de trânsito.

Posteriormente, o adolescente foi liberado na presença de seu responsável legal, mediante assinatura de termo de compromisso de apresentação. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.