As Chuvas Chegaram
As Chuvas Chegaram

,

Aos poucos vítimas das chuvas em Juiz de Fora são identificadas por familiares e autoridades

Um estudante e uma professora estão entre os mortos devido à forte chuva que atingiu Juiz de Fora na segunda-feira (23). A cidade decretou estado de calamidade pública.

Quem são as vítimas?

  • Bernardo Lopes Dutra, do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
  • Carla Teixeira, profissional de educação do Centro de Educação a Distância (Cead/UFJF)
  • Arminda de Fátima Soa, 63 anos, moradora do bairro Esplanada
  • Maitê Cedlia Pereira Fernandes, de 5 anos, aluna da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves
  • Arthur Rafael de Oliveira Machado, aluno da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves
  • Miguel Carlos da Silva Machado, aluno da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves
  • Rosimeire do Carmo de Oliveira Souza, da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves
  • Kaleb Marques Reis dos Santos, aluno da Escola Municipal Batista Oliveira
  • Ramom Rafael Araújo de Almeida, aluno da Escola Municipal Batista Oliveira
  • Neuza Mageste, moradora do bairro de Lourdes
  • Deogracia Aurélia Fernandes, contratada do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB)

Médicos legistas vieram de Belo Horizonte para ajudar na identificação dos corpos.

O Cemitério Municipal informou que nove sepultamentos de vítimas das chuvas estão agendados para esta quarta-feira (25), em Juiz de Fora.

Fonte: G1 dos Vales

