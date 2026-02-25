Aos poucos vítimas das chuvas em Juiz de Fora são identificadas por familiares e autoridades

Um estudante e uma professora estão entre os mortos devido à forte chuva que atingiu Juiz de Fora na segunda-feira (23). A cidade decretou estado de calamidade pública.

Quem são as vítimas?

Bernardo Lopes Dutra , do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

, do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Carla Teixeira , profissional de educação do Centro de Educação a Distância (Cead/UFJF)

, profissional de educação do Centro de Educação a Distância (Cead/UFJF) Arminda de Fátima Soa , 63 anos, moradora do bairro Esplanada

, 63 anos, moradora do bairro Esplanada Maitê Cedlia Pereira Fernandes , de 5 anos, aluna da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves

, de 5 anos, aluna da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves Arthur Rafael de Oliveira Machado , aluno da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves

, aluno da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves Miguel Carlos da Silva Machado , aluno da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves

, aluno da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves Rosimeire do Carmo de Oliveira Souza , da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves

, da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves Kaleb Marques Reis dos Santos , aluno da Escola Municipal Batista Oliveira

, aluno da Escola Municipal Batista Oliveira Ramom Rafael Araújo de Almeida , aluno da Escola Municipal Batista Oliveira

, aluno da Escola Municipal Batista Oliveira Neuza Mageste , moradora do bairro de Lourdes

, moradora do bairro de Lourdes Deogracia Aurélia Fernandes, contratada do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB)

Médicos legistas vieram de Belo Horizonte para ajudar na identificação dos corpos.

O Cemitério Municipal informou que nove sepultamentos de vítimas das chuvas estão agendados para esta quarta-feira (25), em Juiz de Fora.