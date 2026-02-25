Aos poucos vítimas das chuvas em Juiz de Fora são identificadas por familiares e autoridades

Um estudante e uma professora estão entre os mortos devido à forte chuva que atingiu Juiz de Fora na segunda-feira (23). A cidade decretou estado de calamidade pública.
Quem são as vítimas?
- Bernardo Lopes Dutra, do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
- Carla Teixeira, profissional de educação do Centro de Educação a Distância (Cead/UFJF)
- Arminda de Fátima Soa, 63 anos, moradora do bairro Esplanada
- Maitê Cedlia Pereira Fernandes, de 5 anos, aluna da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves
- Arthur Rafael de Oliveira Machado, aluno da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves
- Miguel Carlos da Silva Machado, aluno da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves
- Rosimeire do Carmo de Oliveira Souza, da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves
- Kaleb Marques Reis dos Santos, aluno da Escola Municipal Batista Oliveira
- Ramom Rafael Araújo de Almeida, aluno da Escola Municipal Batista Oliveira
- Neuza Mageste, moradora do bairro de Lourdes
- Deogracia Aurélia Fernandes, contratada do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB)
Médicos legistas vieram de Belo Horizonte para ajudar na identificação dos corpos.
O Cemitério Municipal informou que nove sepultamentos de vítimas das chuvas estão agendados para esta quarta-feira (25), em Juiz de Fora.
Fonte: G1 dos Vales