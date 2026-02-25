Nova CNH: mais de 10 mil brasileiros já tiraram a primeira habilitação pelo app em 2026

As regras para obter a carteira de habilitação foram alteradas, reduzindo de forma significativa o custo e o tempo necessários para que um candidato conclua todo o processo de emissão do documento.

O Ministério dos Transportes informou nesta terça-feira (24) que 10.289 candidatos concluíram o processo para obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos dois primeiros meses de 2026.

Todos esses motoristas iniciaram o processo para obter a CNH pelo aplicativo CNH do Brasil, criado pelo Ministério dos Transportes.

Segundo a pasta, eles “fizeram o curso teórico, realizaram os exames médico e psicológico, coletaram a biometria, passaram pelas provas teórica e prática e já estão com a CNH emitida”.

As etapas para emitir a CNH mudaram em janeiro deste ano e, com as novas regras, o custo de todo o processo caiu cerca de 70%, além de haver redução no tempo necessário para concluir a habilitação.

O Ministério dos Transportes afirma que, no modelo anterior, o processo levava cerca de nove meses. Com as mudanças, os candidatos passaram a obter o documento em aproximadamente dois meses.

Ao somar os candidatos que iniciaram o processo de obtenção da CNH antes das novas regras, mas que terminaram o processo dentro das novas regras, com aqueles que já aderiram ao novo modelo de emissão do documento, o país soma 424.349 brasileiros habilitados.

Estes são os cinco estados com o maior número de brasileiros habilitados pelas novas regras da CNH:

Rio Grande do Sul: 2.530 emissões da primeira CNH; São Paulo: 1.690 emissões da primeira CNH; Minas Gerais: 1.431 emissões da primeira CNH; Pará: 839 emissões da primeira CNH; Paraná: 676 emissões da primeira CNH.

Autoescolas vendem pacotes por cerca de R$ 300

Com as novas regras, o curso teórico, antes exclusivo das autoescolas, agora está disponível na internet e as aulas práticas passam a um mínimo de duas horas, contra 20 horas anteriormente.

De acordo com o Ministério dos Transportes, as aulas teóricas e práticas custavam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil.

E o preço, de fato, caiu. Em uma busca em 10 cidades do Brasil, o g1 encontrou valores a partir de R$ 380 para as categorias A ou B.

Esse preço foi encontrado em Santos (SP) e o pacote inclui:

Duas aulas práticas;

Uso de veículo da autoescola nas aulas.

Ainda existem outros custos, que variam conforme o estado. Em São Paulo, são estes:

Exame teórico: R$ 52,83;

Exame prático: R$ 52,83;

Exame médico: R$ 90;

Exame psicotécnico: R$ 90;

Emissão da versão física (a digital é gratuita): R$ 137,79.

O preço médio nas cidades pesquisadas é de R$ 500 por um pacote com duas aulas práticas. Em todas, as autoescolas ofereceram opções com mais aulas, e a média de preços foi:

Cinco aulas práticas: R$ 900;

10 aulas práticas: R$ 1.300;

20 aulas práticas: R$ 1.900.

Em algumas autoescolas, o pacote também incluía aulas teóricas e material didático. Essa etapa é oferecida gratuitamente pelo governo e pode ser realizada de forma virtual.

O g1 buscou, então, alguns instrutores autônomos.

O menor valor encontrado em um pacote foi de R$ 379,90, referente a duas aulas. Nesse preço, já estava incluída a taxa da prova do Detran de Goiás, que custa R$ 38,93.

Em outras buscas, foi possível encontrar instrutores credenciados com valores entre R$ 80 e R$ 250 por hora.

Fonte: G1