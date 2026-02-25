OPERAÇÃO TERRA PROMETIDA

PF combate esquema de migração ilegal no Leste de Minas; grupo teria enviado 238 pessoas aos EUA

GOVERNADOR VALADARES – A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Terra Prometida, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por promover a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos, utilizando a rota pela fronteira com o México.

De acordo com as investigações, ao menos 238 migrantes foram enviados clandestinamente ao exterior pelo grupo, incluindo menores de 18 anos. Cada pessoa pagava cerca de US$ 20 mil pela travessia.

Por determinação da Justiça Federal em Governador Valadares, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados. As ações ocorreram em cidades do Vale do Rio Doce e na região metropolitana de Belo Horizonte.

Também foi determinado o sequestro de bens e valores pertencentes aos suspeitos, até o limite de R$ 26 milhões, como forma de ressarcimento e enfraquecimento financeiro da organização.

Segundo a Polícia Federal, o grupo atuava com o objetivo de obter lucro por meio da promoção da migração ilegal, prática considerada crime pela legislação brasileira. Os investigados poderão responder por esse delito, além de outras infrações penais que eventualmente sejam identificadas no decorrer das apurações.

A Operação Terra Prometida integra o esforço das autoridades brasileiras no combate às redes criminosas envolvidas no envio clandestino de migrantes ao exterior, especialmente a partir de cidades do Leste de Minas Gerais, historicamente associadas a esse tipo de fluxo migratório.