Regional Master: Verdão é campeão

CARATINGA – Neste domingo (7), o estádio Dr. Maninho voltou a ser palco de uma decisão de título entre Caratinga e Esplanada. Desta vez, o clássico valia o título do primeiro Regional Master. Uma competição idealizada e promovida pelo Esporte Clube Caratinga, que contou com a participação de Independente de Imbé e Santa Bárbara, além dos finalistas. Para quem assim como eu é apaixonado pelo nosso futebol, teve o prazer e o privilégio de ver de perto grandes gerações, vestindo tanto uma camisa como a outra, é impossível não voltar no tempo até 1982. Ano que o Esplanada montou, sem dúvida, nenhuma o melhor time de sua história, e conquistou seu primeiro título do campeonato da cidade, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. Atualmente os tempos são outros, porém, ver em campo Esplanada x Caratinga disputando um título é sempre emocionante.

Os dois times investiram e montaram ótimos elencos. Lembrando que só poderiam ser inscritos jogadores com 40 anos ou mais, e apenas dois atletas por com 39 anos. Assim, pudemos ver em campo jogadores que fizeram muito história em nossa futebol.

O Jogo

Quando o jogo começou, o Dragão tentou controlar a partida tomando a iniciativa tendo mais posse da bola. Entretanto, mesmo demonstrando um certo nervosismo, pela qualidade que tinha em campo, o Verdão também chegava ao ataque. Porém, mesmo tendo mais o controle do jogo e exigindo boas defesas do goleiro Buiú, o rubro negro não consegui seu gol. Pelo contrário, acabou levando. Alexandre em bela jogada individual, demonstrou a velha categoria, driblou a marcação e por cobertura de perna esquerda abriu o placa para o alviverde aos 45 minutos da etapa inicia.

Para o segundo tempo, o Caratinga voltou ainda mais ofensivo em busca do empate. O Verdão tentava se segurar e sair nos contra ataques. Mas, aos 24 minutos do segundo tempo, Thiago entrou tabelando e tocou rasteiro para empatar o jogo. Daí por diante, ninguém conseguiu mais levar tanto perigo ao gol adversário. O placar de 1 a 1 levou a decisão para cobranças de pênaltis. O bom zagueiro Rubro Negro “Zidane” cobrou na trave e perdeu para o Caratinga, enquanto todos os batedores do Esplanada converteram. Ironicamente, o baixinho Marcelo que foi um dos destaques da última conquista de Regional da LCD pelo Dragão em 2005, desta vez estava vestindo verde, e não decepcionou, com categoria, cobrou o último pênalti deslocando o goleiro Célio e fechou o placar em 5 a 4 para o Verdão da Grota que faturou a taça.

Esplanada: Buiú, Marcos Gouveia, Rodrigo, Ronilson, Teteu, Adilson, Madjô, Marcelo, Dênis, Júnior, Índio. Técnico Marcão. Foram campeões ainda: Paulo, Simão, Esteferson, Fernando Bocão, Alexandre, Nica, Alexandre, Dover, Custodinho, Marcão, Gueri Gueri, Galo Véio e Adilson

Caratinga: Célio, Biano, Renato Paraguai, Zidane, André, Dinei, e Josiano, Magú, Thiago, Rei e Pepi. Fizeram parte da campanha ainda: Deivison, Ribeiro, Edgar, Alan, Ricardo, Polidoro, Toninho,

Arbitragem: Com a paralisação da arbitragem de Caratinga por dois finais de semana, a organização do torneio precisou recorrer a um trio vindo de Manhuaçu. A experiente e competente Liliane Lopes foi a central, auxiliada por Vanessa Freitas e Neuro José. O trio até teve trabalho em alguns momentos do jogo para controlar os ânimos exaltados. Afinal, não é porque a maioria dos jogadores estão acima do peso, grisalhos ou carecas que não dão trabalho. Pelo contrário, a pressão e a experiência na hora de reclamar são ainda maiores. Mas, o trio deu conta do recado e levou a partida bem até o final sem interferir no resultado.

Rogério Silva