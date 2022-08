Regional da LCD: Só jogaço na rodada

DA REDAÇÃO – A segunda rodada do Regional da Liga Caratinguense de Desportos cumpriu a expectativa de grandes jogos. Não foi um final de semana com fartura de gols, entretanto, tivemos gols em todos os quatro jogos. Porém, mais que isso, quem esteve em qualquer uma das partidas, não poupou elogios em relação a qualidade técnica.

Ipiranga 0x2 Santa Bárbara

No estádio JK em Manhuaçu, o Ipiranga fez sua estreia diante do Santa Bárbara que vinha de vitória em casa. Os visitantes não tomaram conhecimento do peso da camisa e tradição do verdão. Com dois gols do artilheiro Eraldo, venceram a segunda no certame.

Piedade 1×0 Independente de Imbé

No estádio municipal em Piedade de Caratinga, os donos da casa precisavam se recuperar da derrota na estreia de goleada em Santa Bárbara. Com a presença de um ótimo público, foram pra cima da boa equipe de Imbé e venceram por 1 a 0 com gol de Antônio.

Simonésia 1×1 SEVALE

A equipe de Simonésia acostumada a jogar a Copa do Café, recebeu o SEVALE de Vargem Alegre. A expectativa era de mais um grande jogo. Os anfitriões faziam sua estreia, os visitantes seu segundo jogo em busca da recuperação depois da derrota em casa. Éder fez para o time da casa, Nasley marcou para o time Vargem Alegrense.

São Judas 0x2 Limoeiro: O clássico

A reportagem do Diário de Caratinga esteve em Santa Rita de Minas, no estádio Cel. Galdino Pires, para acompanhar o encontro entre São Judas, atual campeão Regional, e Limoeiro, campeão em 2015. Mais que um jogo, foi o primeiro da história entre dois times do mesmo bairro. Muitos torcedores se deslocaram de Caratinga até a cidade vizinha para assistir o que prometia ser um grande jogo.

Quando a bola rolou, o que se viu foi muito equilíbrio no meio-campo e dois times com muita disposição lutando por cada palmo de campo. Aos 17 minutos, o lateral Fred fez grande jogadas, foi na linha de fundo, e deu passe no jeito para Jadson de frente para o gol abrir o placar. Mesmo em desvantagem, o São Judas tentava o gol de empate mas esbarrava na ótima dupla de zaga do Limão, Daniel e Jajá.

O segundo tempo começou sem alteração em nenhum dos times. Mas, a intensidade caiu um pouco. O Limoeiro que havia criado mais chances no primeiro tempo, chegou menos na segunda etapa. Mas, ainda assim fez o segundo gol com Vandeir, aproveitando indecisão na defesa do São Judas que não afastou a bola da área. Depois de sofrer o segundo tento, o time se desorganizou e não teve força nem mesmo para buscar o gol de honra.

São Judas: Hyago, Fernando, Dalatis, Walace, Léo Guerreiro, Léo Vermelho Novo (Jaiderson), Boneco (Lincoln), Caneco, Luiz Augusto, Dudu Bala (Lucas). Técnico: Fabrício Tristão

Limoeiro: Avelino, Fred, Daniel, André, Jajá, Lucas Pelé, Wesley (Marlon), Jadson, Vandeir, Andinho (João Pedro), Thiago Viggiano (Vinícius). Técnico: Webert Corrêa” Beto”

Arbitragem: Eduardo Soares foi o central, auxiliado por Fernando Paula Martins e Alexsandro José Soares. Um clássico normal é um jogo que exige muito da arbitragem. Pede -se equilíbrio emocional e serenidade para suportar a pressão que sempre vem dos dois lados. Mesmo tendo algumas marcações e decisões contestadas hora de um lado, hora de outro, Eduardo não deixou se intimidar. Tampouco deu espaço para que o cercassem a todo momento. Sua atuação e seus auxiliares, não tiveram a menor influência no resultado.