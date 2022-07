Regional 2022: São Judas confirmado

Depois de dois anos sem acontecer, a Liga Caratinguense de Desportos confirmou o Campeonato Regional categoria adulto para o dia 31 deste mês. Depois do sucesso do Regional Sub 15 e 17, a expectativa é grande para ter bola rolando na categoria principal. No ano que comemoramos 60 anos de criação da LCD, teremos alguns times disputando pela primeira vez o certame, outros retornando após muitos anos. Porém, o time que conquistou pela última vez a taça, portanto atual campeão, está confirmado na disputa e irá brigar pelo bicampeonato. O São Judas, time do bairro Limoeiro, irá mandar seus jogos no estádio Cel. Galdino Pires, em Santa Rita de Minas. O presidente Zé do Alumínio está muito confiante que a “Arara azul” virá forte para o Regional. Com alguns apoios importantes, o presidente do azulão disse que será um campeonato duríssimo, mais difícil que 2019, porém, respeita todos, sem temer ninguém.

Sexta-feira (8) foi de festa na Arena Rede Sport, na subida para Piedade de Caratinga. Foi noite de conhecer o campeão do primeiro Torneio Rede Sport FUT 6 Fut 7. Um ótimo público esteve presente para a decisão que prometia muito equilíbrio. Quando a bola rolou, a expectativa de grande jogo se cumpriu. O placar de 4 a 3 a favor do River Plate diante do Força Jovem, foi o retrato de todo o equilíbrio. A participação de 20 times, o envolvimento e participação do público, comprova o sucesso do torneio. Tanto que os organizadores, Hércules Maximiliano e Tolentino representante da Rede Sport, já anunciaram uma competição empresarial para breve. Parabéns a todos pelo sucesso. Principalmente ao River Plate pela conquista.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com