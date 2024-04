COLUNA ABRINDO O JOGO

Ao lado do príncipe

A tarde de sábado (20) foi muito especial para quem é apaixonado por futebol. Principalmente para os cruzeirenses de Caratinga e toda região. A TOCCA (Torcida Organizada do Cruzeiro de Caratinga) trouxe à cidade o eterno ídolo Dirceu Lopes. Foi uma linda festa, uma demonstração que mesmo tendo encerrado carreira há 44 anos, a idolatria pelo “príncipe” continua em diferentes gerações de torcedores celestes.

Como amante da arte de jogar futebol e sua história, tive o enorme prazer de entrevistá-lo, e obviamente, receber o livro que narra sua trajetória, devidamente autografado. Em vários momentos, Dirceu se emocionou com tanto carinho e reconhecimento. Afinal, foram 610 jogos com a camisa estrelada, 225 gols. Além de nove títulos estaduais, Taça Brasil de 1966 e Libertadores da América de 1976. Mesmo assim, fiquei impressionado com tanta humildade de alguém tão grande no futebol mundial.

Maluquinho Games: Que show, hein

Aproveitei a tarde de sábado (20), pude presenciar também a primeira edição do evento de CrossFit, Maluquinho Games. Uma estrutura espetacular, montada na UNEC II no Bairro das Graças. Conversando com os organizadores do evento, Heyder Silva e Jesus, que veio de Goiás, especialmente para o evento, pude ter uma noção da grandeza do evento para nossa cidade. Aliás, Jesus, promove em Goiânia, o Monsters Game, o segundo maior evento da modalidade no Brasil. Em Caratinga, tivemos mais de 250 atletas inscritos. Uma adrenalina, numa atmosfera incrível. Parabéns a dupla pelo sucesso.

Começou a base

Sábado (20) também foi dia da primeira rodada do Campeonato Regional de base, nas categorias sub 11 e 13. Além do ótimo nível técnico dos jogos, foi muito bacana ver a boa presença dos pais e familiares na arquibancada, torcendo e vibrando com a garotada.

Como faço questão de repetir sempre, o esporte salva e transforma vidas. Principalmente quando feito com respeito aos valores que norteiam a sociedade. Foi só a primeira rodada, mas já me sinto realizado por, ao lado da diretora da LCD Marina Pires, poder promover mais um Regional.

