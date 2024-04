COLUNA ABRINDO O JOGO

Tigrinhos de Sucesso

O Tigre de Caratinga abrange em seu projeto várias vertentes, futsal, que é prioridade; futebol como foco secundário e o fut7 entra como módulo de desenvolvimento. Nenhum outro projeto ou clube da região abrange tantas modalidades quanto a Cettatic. O objetivo é ofertar aos seus alunos atletas o melhor para desenvolvimento e quando chegar a hora definir o caminho onde deverá ser prioritário.

João Vitor Garcia,12 anos, vem se destacando na grade do futebol da Cettatic juntamente com sua equipe campeã da copa nacional de base que aconteceu em Ubaporanga em fevereiro deste ano. O garoto é o atual artilheiro da Copa Isnet com 13 gols em três partidas e estará no plantel dos tigres para o Regional da LCD. O garoto tem futebol no DNA, filho do zagueirão Ronaldo e sobrinho do volante Edson, tem carimbo de craque.

Higor também é destaque

Higor Coelho, atleta Tigre e do Cruzeiro de BH, também vem se destacando nas competições. Higor, juntamente com sua equipe, conquistou o bicampeonato da Copa Menino Maluquinho, ainda foi um dos destaques na Copa Isnet (pelo Boca Rica de Iapu), estreou na Copa Inef com vitória e gol defendendo o Iguaçu no Vale do Aço. Outra cria Cettatic que tem carimbo de craque.

Futebol não existe sem base

Hoje começa o Campeonato Regional das categorias 11 e 13, promovidos pela Liga Caratinguense de Desportos. A gestão atual da LCD, mesmo diante de muitas dificuldades e alguns obstáculos, vem conseguindo cumprir seu objetivo de promoção do futebol de base. Hoje temos jogos em Imbé de Minas e estádio do Carmo (Campo do Esplanada), onde a Escola do Flamengo mandará seus jogos. O desejo dos gestores da Liga é que tivéssemos muitos outros times da cidade e região em atividade e disputando o Campeonato mais importante da região. Porém, a realidade ainda é de uma base sem prestígio em muitos clubes. Uma pena, afinal, sem incentivo a garotada, nosso futebol fica estagnado. Parabéns aos clubes que entenderam que sem base, não haverá futuro.

