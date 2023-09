Recuperação da estrada Inhapim – São Sebastião do Anta será realizada após conclusão dos trabalhos na MG-329

INHAPIM- Recentemente, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG) anunciou as obras de restauração dos 25,4 quilômetros na MG-329, trecho Caratinga – Bom Jesus do Galho, e 19,3 quilômetros na LMG-823, entre Inhapim e São Sebastião do Anta.

Os serviços, sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), estão focados na recuperação funcional e estrutural do pavimento. Operários e máquinas já iniciaram os serviços pelo trecho da rodovia MG-329.

Por outro lado, na LMG-823, um trecho recebeu ações que antecedem a recuperação total do pavimento, com operação tapa-buracos. Condutores que passam pelo local fizeram contato com o DIÁRIO, questionando quando terá início a recuperação da via, que está em situação crítica.

A reportagem entrou em contato com o DER-MG, que informou que, no momento, os serviços de recuperação funcional do pavimento estão concentrados na MG-329, no trecho que liga Caratinga – Bom Jesus do Galho e cerca de 75% da obra já foi executada. “Tão logo os trabalhos de pavimentação sejam concluídos neste trecho, serão iniciados na LMG-823, no segmento Inhapim – São Sebastião do Anta”, finaliza.