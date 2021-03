Presa suspeita de assassinar homem no Bairro das Graças

CARATINGA – A Polícia Militar conseguiu prender nesse final de semana a mulher de 41 anos, suspeita de matar Jatil Rodrigues Costa, 52 anos.

O crime aconteceu no bairro das Graças, no último sábado (6), por volta das 22h30 na avenida Monsenhor Aristides Rocha. A vítima é Jatil Rodrigues Costa, 52 anos.

Segundo o capitão Jefferson, em continuidade às diligências logo após os fatos, militares conseguiram localizar a suspeita no município de Ubaporanga. “Graças ao trabalho constante das equipes militares foi dada uma resposta rápida com a prisão em flagrante da infratora. No momento da prisão ela estava visivelmente embriagada, com a fala desconexa, não sendo possível apurar o motivo do homicídio”, explicou o capitão.

A suspeita foi conduzida para delegacia de Polícia Civil.

OUTRO HOMICÍDIO

E a Polícia Militar continua procurando pelo autor do homicídio contra Jaira Braz Castro, 45, que também aconteceu no último sábado (6), mas no bairro Doutor Eduardo.

No dia dos fatos, a PM foi informada que havia uma pessoa caída e que foram ouvidos disparos de arma de fogo. Uma guarnição foi ao local e constatou que a vítima foi levada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora por populares. Os militares foram até a unidade de saúde, sendo avisados que a vítima não resistiu aos ferimentos. A vítima sofreu oito perfurações, pois tiros acertaram as pernas, abdômen e tórax.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e recolheu quatro estojos e quatro projéteis de arma de fogo.

No decorrer das diligências, a PM foi informada que o suspeito estaria na casa de um amigo. Uma equipe foi até este endereço, mas ele não estava neste local.

De acordo com informações da Polícia Militar, este indivíduo é egresso do sistema prisional, estando em livramento condicional pelo crime de roubo. Também neste caso não havia registro de conflitos este vítima e autor. A motivação está sendo apurada.