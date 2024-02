Prefeitura de Piedade de Caratinga recebe exposição “Olhos que Acolhem

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas expande suas atividades, agora no município de Piedade de Caratinga por meio da Assistência Social.

A sede da Prefeitura está recebendo a exposição “Olhos que Acolhem”. As fotos expostas são registros do cotidiano de crianças e adolescentes em acolhimento familiar dos municípios consorciados, afastados da família de origem por medida de proteção, algumas delas retratam a vivência em lares de famílias acolhedoras, cadastradas e capacitadas.

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA) é uma modalidade de acolhimento que visa oferecer proteção integral às crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente de sua família de origem ou extensa por medida de proteção expedida pelo Juiz, pois tiveram seus direitos violados. A ideia do serviço é uma família capacitada e preparada por uma equipe técnica – todas configurações familiares podem se cadastrar.

De acordo com o executivo, a exposição fotográfica é um convite a se abrir para o outro e acolher quem precisa de amor, cuidado, proteção e afeto. “Seja uma família acolhedora, faça parte de um trabalho social que tem começo, meio e fim”.

Informações estão disponíveis pelo telefone (33) 99967-5808. Faça sua inscrição no CRAS.