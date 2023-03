Prefeitura de Inhapim leva saúde bucal para os alunos da rede pública de ensino

INHAPIM -A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Saúde, promoveu nessa segunda-feira (20), data em que se comemora o dia mundial da saúde bucal, uma série de palestras e entrega de kits de higiene bucal para os alunos das escolas da rede pública do município.

A cirurgiã dentista do município Letícia da Silva Zeferino visitou a escola estadual Euclides Pinto de Oliveira no distrito de Tabajara para promover uma palestra para os alunos e ensinar a forma correta de escovar os dentes e manter a saúde bucal em dia. “Cuidar dos dentes e do periodonto (gengiva e tecidos que sustentam os dentes) é fundamental para manter a qualidade de vida e o bem-estar, visto que as doenças bucais podem implicar nas doenças sistêmicas. São os dentes que dão o sustento para face, mastigam o alimento, ajudam na fonação, digestão e contribuem, e muito, com a nossa aparência estética e convívio social”, disse Letícia Zeferino.

O vice-prefeito e enfermeiro Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, destacou a importância das equipes de saúde bucal dentro do programa Estratégia Saúde da Família nas 11 unidades do município. “Esta iniciativa vai muito além da entrega dos kits de saúde bucal para os nossos alunos. Graças ao bom Deus e ao trabalho do nosso prefeito Marcinho, temos ofertado atendimento odontológico e intensificado investimentos em saúde bucal em todas as nossas unidades de saúde, que contam com equipes preparadas e competentes, consultórios odontológicos modernos e equipados para melhor atender nossa população”.

Assessoria de Comunicação