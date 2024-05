Escola Líber realiza viagem educativa a Ouro Preto: alunos do Ensino Médio vivenciam a história

OURO PRETO – As ruas históricas de Ouro Preto, em Minas Gerais, testemunharam uma jornada de aprendizado enriquecedora para os alunos do Ensino Médio da Escola Líber. Orientados pelos professores Sebastião Ricardo e Paula Soares, os estudantes participaram de um trabalho de campo planejado para unir os conhecimentos teóricos às experiências práticas. Com foco nas disciplinas de História, Sociedade e Mundo do Trabalho, além de Mobilidade Urbana, os alunos tiveram a oportunidade de explorar importantes pontos históricos da cidade.

Os estudantes visitaram museus e igrejas emblemáticas, como a Casa do Conto, o Museu da Inconfidência e o Museu de Arte Sacra, além da Basílica do Pilar e a Igreja de São Francisco de Assis, conhecida por sua arquitetura impressionante.

O professor Sebastião Ricardo explicou a importância dessa abordagem pedagógica, ressaltando que “a proposta da Escola Líber é proporcionar aos alunos uma conexão entre teoria e prática, especialmente no campo da História”. Segundo ele, o trabalho de campo é fundamental para um aprendizado mais significativo e envolvente.

Para os estudantes, a experiência foi transformadora. Henrique, aluno do 1º ano, destacou como essas atividades “ajudaram a compreender a realidade histórica, desde a vida dos escravizados até os eventos da conjuração mineira”. Ana Laura e Kemilly Mayrink, do 2º ano, compartilharam que a viagem proporcionou uma “compreensão mais profunda e interativa” dos conteúdos discutidos em sala de aula.

As alunas do Terceirão Líber, Anna Laura e Thatiany Emerique, reforçaram a relevância de revisitar a história de Ouro Preto. Para elas, essas visitas “não são apenas passeios, mas oportunidades valiosas para o enriquecimento do conhecimento dos alunos”.

A jornada a Ouro Preto permitiu que os estudantes conectassem a teoria com a realidade histórica, tornando o aprendizado uma experiência palpável e memorável. Para a Escola Líber, essa abordagem reforça seu compromisso em proporcionar uma educação inovadora e significativa para seus alunos.