Homem que se diz Jesus reencarnado consegue na Justiça mudar nome de batismo

Álvaro Thais, que se diz a “reencarnação de Jesus”, conseguiu oficialmente mudar o seu nome para Inri Cristo Thais. A alteração só foi possível após a aprovação da lei federal, em janeiro deste ano, que tornou a troca de prenome e sobrenome direto no cartório e sem ação judicial.

O místico e mentor espiritual lutava na Justiça para que pudesse mudar de nome em todos os seus documentos já emitidos, desde 1976, após, segundo ele, “o dia do jejum, em Santiago do Chile, quando teve a revelação de Deus de que é a reencarnação de Cristo, o mesmo que foi crucificado”.

Com a mudança, ele fez uma nova carteira de identidade, assina como “Inri” e aparece com uma coroa de espinhos de plástico na foto três por quatro. Como ele tem mais de 65 anos, o documento não possui prazo para expirar.

E afirma, que “não repudiou o prenome com o qual foi registrado”, “tampouco o nome da família, Thais” (esse mantido no novo registro), mas “somente obteve o direito de agregar no registro civil o seu nome novo, Inri, previsto em Apocalipse” (um dos livros da bíblia).

Inri conta que, em 1986, a Justiça Federal iniciou um processo de falsidade ideológica contra ele. Entretanto, em processo que se arrastaria até 2000, quando, segundo ele, receberia decisão na Justiça favorável e deixaria de ser considerado apátrida (pessoa que não é considerada como nacional por nenhum Estado).

Quem é Inri Cristo?

Inri Cristo é um líder religioso que mora em uma chácara no Núcleo Rural Casa Grande, no Gama, a 30 km da região central de Brasília. Ele é fundador e mentor espiritual regente da SOUST – Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade e, possui 15 discípulas mulheres e três discípulos homens, que convivem com ele diariamente.

O grupo diz ter abdicado da carreira profissional, da vida sexual e da proximidade com parentes para viver ao lado do religioso.

