Proponentes assinam Termo de Execução para projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Lei Paulo Gustavo, instrumento importante de fomento cultural em Santa Bárbara do Leste, atinge mais uma etapa com a assinatura do termo de execução cultural por parte dos proponentes dos projetos contemplados. Ao todo, quatro projetos audiovisuais e cinco projetos na categoria de “demais áreas da cultura” foram homologados no processo de seleção. A assinatura do documento aconteceu na última semana na sede da Secretaria Municipal de Educação.

No município, a quantia total de R$ 88.705,50 será destinada à viabilização desses projetos, representando um investimento expressivo na promoção da cultura local, segundo a secretaria de Educação, Esporte e Cultura Meire Débora

“Concluída a assinatura dos Termos de Fomento, queremos desejar aos proponentes muita responsabilidade e sucesso na realização dos projetos, que impactarão o setor artístico e cultural de nossa cidade em 2024. Estamos na expectativa para prestigiar todas as ideias criativas que sairão do papel, e com certeza o município ganhará muito com o fomento da Lei Paulo Gustavo”, completa.

A execução dos projetos deverá ser executada até novembro de 2024.

Confira a lista dos contemplados: