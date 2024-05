Crédito rural para o agronegócio é tema de reunião na Secretaria de Agricultura

CARATINGA- Crédito rural para o agronegócio foi tema de reunião entre representantes da Caixa Econômica Federal, Ampla Geourbanismo e o secretário de Agricultura de Caratinga Alcides Leite de Mattos.

A gerente geral do setor de Agronegócios da Caixa Daiane Pereira de Castro detalhou sobre as propostas para os produtores rurais. Por sua vez, a Ampla atua na assessoria ao produtor, com preparação da documentação necessária, tendo em vista o lançamento do Plano Safra que ocorrerá em julho.

A Secretaria de Agricultura também atua buscando junto ao banco melhor disponibilização de recursos e juros menores para os produtores rurais, como destaca o secretário Alcides Leite de Mattos. “Queremos que esse crédito rural esteja em todas as propriedades de Caratinga para incentivar o agronegócio, a agricultura familiar. Fazer com que o campo possa produzir com mais segurança. Os produtores rurais estão sofrendo muito com a falta de recursos nas entressafras. E o banco, através do crédito rural, vem aí para facilitar os juros menores. Falta dinheiro para o produtor rural fazer a colheita do café, então, os bancos, diminuindo as burocracias e disponibilizando maiores recursos com juros em boas condições, facilita para que o produtor rural possa ter mais estabilidade da produção. O café está com preços bons, então, isso dá segurança de pagamento”.

O secretário ainda afirma que o município vive um bom momento de produção e que a expectativa é de propostas atrativas para os produtores rurais. “Estamos percebendo a Caixa Econômica Federal querendo participar mais do mercado de crédito rural de Caratinga, abrir novas oportunidades para o produtor rural e participar nessa importância do crescimento do agronegócio em Caratinga. Estamos batendo recorde de produção em todos os setores, hortifrutigranjeiro, cafeicultura e até sacas têm aumentado em Caratinga. Mas, importante inserir o crédito rural na vida do produtor para que isso seja constante para os novos produtores que estão inserindo na atividade”.

A engenheira agrônoma Daniele Carvalho, diretora da Ampla Geourbanismo, explica a importância de se preparar para solicitação de um crédito rural, com planejamento e antecedência. “Estamos na região já um bom tempo desenvolvendo trabalho junto aos produtores rurais, que são formadores de opinião, para oferecer um crédito rural de forma planejada. Quando se faz com planejamento consegue com taxas mais atrativas, condições melhores e fazer um planejamento dessa propriedade. Taxas atrativas e prazos alongados. O crédito rural é uma excelente oportunidade para o crescimento da nossa região, contribui para o fortalecimento da nossa agricultura. Nós da Ampla Geourbanismo trabalhamos junto com as instituições fazendo o projeto, análise, se precisa de custeio ou investimento e estamos numa época excelente de pré-Plano Safra. Todo produtor que tiver com documentação em dia e nos procurar, conseguimos dar toda essa assessoria”.