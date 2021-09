Prefeito de Pingo-d’Água realiza a entrega de uma ambulância 0KM equipada ao município

PINGO-d’ÁGUA – Na manhã dessa quinta-feira (23) o prefeito de Pingo-d’Água, Luiz, formalizou a entrega de um veículo ambulância padrão SAMU, ao Departamento de Saúde do município. O veículo está preparado para oferecer atendimentos de urgência e emergência e é um sonho da comunidade.

Segundo o prefeito, esse veículo é de extrema importância para a comunidade. “Desde o início de nossa administração estamos economizando, nos preparando para esta aquisição, que é um sonho não só meu, mas de toda população. Sonho que só foi possível graças a um trabalho de toda nossa equipe administrativa, a qual aproveito o momento para agradecer o empenho em trabalhar por nossa Pingo-d’Água. Foram utilizados recursos do governo estadual e uma grande parte foi custeada com recursos próprios. Esta não é apenas uma ambulância, é um veículo de saúde, pois Pingo d’Água, é a cidade do bem viver”, disse Luiz Paulo.

Assessoria de Comunicação