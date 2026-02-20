Vídeo mostra mãe jogando filha recém-nascida em bueiro na Grande BH

Criança foi encontrada desidratada e desnutrida; casal foi preso em flagrante

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mãe tenta abandonar uma bebê de cerca de 45 dias em um bueiro, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (19). A recém-nascida foi encontrada desnutrida e desidratada perto de um matagal, no bairro Cascata, após moradores perceberem a situação e levarem a criança a um posto de saúde.

Nas imagens, é possível ver a mãe, de 22 anos, e o pai, também de 22, caminhando pela rua, quando ela joga a pequena em um matagal. O homem então retorna e pega a criança nos braços, enquanto a mulher sai andando. Ao notar que o companheiro resgatou a bebê, a mãe retorna e a toma dos braços do pai. Mais à frente na via, outra câmera registra o momento em que a mãe tenta jogar a filha dentro de um bueiro. Ela desiste e sai carregando a recém-nascida por um dos braços.

A pequena foi levada ao hospital após ser resgatada por moradores. Devido ao quadro de desidratação da bebê, a soldado Helem, que atuava na ocorrência e teve uma filha há nove meses, foi autorizada a amamentar a recém-nascida. “Foi extremamente comovente, não tem como não se emocionar. Além do lado de policial, tem o lado materno. Eu não poderia ser indiferente diante disso, ela estava com muita fome, apática”, contou a militar.

O casal foi encontrado e preso em flagrante. Eles podem responder por abandono de incapaz, previsto no artigo 133 do Código Penal. A pena é de detenção de seis meses a três anos, com possibilidade de agravantes.

