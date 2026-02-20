Menor é apreendido com drogas no centro de Caratinga

Durante patrulhamento em local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, na Rua Inácio Thomé, Centro de Caratinga, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 15 anos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

A equipe do Tático Móvel visualizou o menor chegando a um imóvel já conhecido pela prática delituosa. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o adolescente tentou evadir, sendo perseguido e alcançado pelos militares.

Durante as buscas, foram localizadas 19 pedras de substância análoga ao crack, quatro pinos de cocaína, um aparelho celular, um

rádio comunicador e a quantia de R$ 505,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para as providências cabíveis.